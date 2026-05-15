GEM Perkuat Sistem K3 dan APD Demi Keselamatan Pekerja
jpnn.com, JAKARTA - PT QMB New Energy Materials, unit usaha GEM Co., Ltd. di Indonesia, memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh area operasional perusahaan.
Perusahaan menyatakan penguatan sistem K3 dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap keluarga karyawan.
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi baru dan daur ulang sumber daya, GEM menempatkan aspek keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan kegiatan industri.
Perusahaan memastikan distribusi dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh pekerja telah memenuhi standar industri dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Selain itu, GEM Indonesia secara rutin melaksanakan audit keselamatan, inspeksi lapangan, dan evaluasi berkala untuk memastikan pelaksanaan prosedur K3 berjalan sesuai standar di lingkungan kerja.
Upaya tersebut dilakukan agar seluruh pekerja memperoleh perlindungan yang memadai selama menjalankan aktivitas operasional perusahaan.
Tidak hanya memperkuat fasilitas keselamatan kerja, GEM Indonesia juga terus membangun budaya sadar K3 melalui pelatihan rutin, simulasi tanggap darurat, dan edukasi penggunaan APD bagi pekerja maupun mitra kerja.
CEO PT QMB New Energy Materials, Mr. Pan Hua, mengatakan penerapan K3 bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga wujud penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan keberlangsungan keluarga para pekerja.
GEM memperkuat penerapan K3 demi memastikan seluruh pekerja pulang dengan selamat keluarga.
