GEM Tebar Hewan Kurban untuk Warga dan Karyawan Morowali

GEM menyalurkan hewan kurban bagi masyarakat dan karyawan di Morowali saat Idul Adha 2026. Foto: GEM

jpnn.com, MOROWALI - PT QMB New Energy Materials, anak usaha GEM, menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat dan karyawan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Penyaluran hewan kurban tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan yang diwujudkan melalui distribusi empat ekor sapi kurban.

Kegiatan diawali dengan penyerahan simbolis hewan kurban kepada perwakilan masyarakat Bahodopi pada Selasa (26/5/2026).

Selanjutnya, pada Rabu (27/5/2026), perusahaan mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat sekitar dan karyawan internal.

Distribusi dilakukan melalui dua jalur, yakni lewat Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) IMIP untuk masyarakat Bahodopi dan pembagian langsung kepada karyawan.

Perusahaan juga menerapkan sistem kupon terstruktur yang dikelola tim ESG dan CSR guna memastikan proses distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.

Sebanyak tiga ekor sapi disalurkan melalui DKM Masjid IMIP untuk menjangkau masyarakat Bahodopi secara luas. Sementara satu ekor sapi lainnya didistribusikan khusus kepada warga Dusun 3 Desa Labota.

Selain masyarakat sekitar, perusahaan turut menyediakan 150 voucher daging kurban bagi karyawan internal PT QMB New Energy Materials sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pekerja.

