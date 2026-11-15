jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Gema Bangsa menilai Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai salah satu kandidat wakil presiden (Wapres) dalam diskursus kepemimpinan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan.

Dia menyebut Dasco memiliki sejumlah kapasitas yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Sopiyan, ada tiga pertimbangan yang mendasari pandangan partainya terhadap sosok kandidat wapres Sufmi Dasco yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPR.

Pertama, kemampuan membangun komunikasi dan merangkul berbagai kekuatan politik.

"Kami membutuhkan figur pemimpin yang mampu menjembatani berbagai kepentingan politik, membangun dialog antarkekuatan partai, serta menjaga stabilitas dan soliditas nasional," ujar Sopiyan dalam keterangannya, Minggu (15/11).

Kedua, kemampuan menjalin komunikasi dengan elemen masyarakat sipil.

Sopiyan menilai seorang wakil presiden perlu memiliki hubungan yang baik dengan organisasi kemasyarakatan, kalangan intelektual, mahasiswa, hingga aktivis pergerakan.