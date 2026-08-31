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Gema Ilmu Buka Akses Belajar Bahasa Inggris Gratis bagi Anak-Anak di Depok

Gema Ilmu Buka Akses Belajar Bahasa Inggris Gratis bagi Anak-Anak di Depok
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Gema Ilmu membuka akses belajar bahasa Inggris gratis bagi anak-anak di Leuwinanggung, Depok. Foto: Gema Ilmu

jpnn.com, DEPOK - Gema Ilmu membuka akses pembelajaran bahasa Inggris gratis bagi anak-anak di kawasan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.

Organisasi sosial tersebut hadir untuk membantu anak-anak yang memiliki semangat belajar, tetapi terkendala biaya kursus atau les privat.

Gema Ilmu didirikan Naila Adelin Faiha bersama Co-Founder Akhdan Vemrichi Utama pada Juli 2025.

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Kegiatan pembelajaran dilakukan di lingkungan tempat tinggal anak-anak dengan melibatkan pengajar sukasukarelawan yang sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar.

Kegiatan belajar umumnya digelar setiap Minggu pagi. Namun, jadwal pembelajaran dapat menyesuaikan aktivitas para sukarelawan yang juga memiliki kewajiban sekolah.

“Seminggu sekali kalau libur, tetapi kalau kita juga lagi sekolah, dua minggu sekali,” ujar Naila.

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Ide pembentukan Gema Ilmu berawal dari pengalaman Naila ketika mendengar percakapan antara ibunya dan asisten rumah tangga yang telah bekerja di keluarganya selama hampir 19 tahun.

Saat itu, asisten rumah tangga tersebut menangis karena ingin putrinya belajar bahasa Inggris, tetapi terkendala biaya les.

Gema Ilmu membuka akses belajar bahasa Inggris gratis bagi anak-anak di Leuwinanggung, Depok.

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