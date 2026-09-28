Gema Nasional Desak KPK Usut Dugaan Keterlibatan Ranny Fahd Dalam Kasus HGB Summarecon
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional Eko Saputra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pemecahan lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Hal itu sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap beberapa tempat dalam lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Eko meminta KPK tidak hanya berhenti pada pihak-pihak yang telah diamankan dan ditetapkan dalam perkara, tetapi juga menelusuri setiap komunikasi, transaksi, hubungan, serta informasi yang berpotensi memiliki kaitan dengan konstruksi perkara.
"Kami meminta KPK menelusuri secara serius apakah ada keterkaitan Ranny Fahd dengan perkara OTT Bogor. Kalau memang ada informasi, komunikasi, transaksi, atau fakta lain yang relevan, semuanya harus diklarifikasi melalui proses hukum,” tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 28 September 2026.
Ranny merupakan istri Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang sudah ditetapkan tersangka KPK.
Legislator Golkar dari Dapil Kota Depok dan Bekasi ini diduga ikut terjaring dalam OTT KPK.
Menurut Gema Nasional, proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan tidak boleh dibangun berdasarkan spekulasi.
Oleh karena itu, apabila terdapat indikasi yang mengarah kepada pihak tertentu, KPK harus melakukan pendalaman secara profesional dan transparan.
Ketua Umum Gerakan Muda Nasional Eko Saputra mendesak KPK mengusut seluruh pihak yang terkait perkara dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon.
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