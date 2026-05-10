Gema Waisak Pindapata Nasional 2026 Jadi Simbol Toleransi dan Kepedulian Sosial
jpnn.com, JAKARTA - Ribuan umat Buddha menghadiri pelaksanaan Gema Waisak Pindapata Nasional 2026 di kawasan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (10/5/2026) pagi.
Kegiatan tahunan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE/2026 dengan mengusung tema 'Menapaki Jalan Mulia Bersumbangsih bagi Negeri'.
Acara yang diselenggarakan Sangha Theravada Indonesia itu diikuti sekitar 75 bhikkhu anggota Sangha Theravada Indonesia dan sekitar 10.000 umat Buddha dari berbagai daerah.
Prosesi pindapata berlangsung khidmat dengan rute berjalan kaki secara meditatif dari Bundaran Mega Glodok Kemayoran menuju Bundaran BNI PPKK dan kembali ke titik awal.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, tradisi pindapata dalam rangkaian Waisak bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan pelajaran tentang kehidupan, kepedulian, dan semangat berbagi antarsesama.
“Hari ini, kita tidak hanya menyaksikan sebuah tradisi keagamaan. Kita sedang menyaksikan pelajaran tentang kehidupan,” ungkap Nasaruddin dalam keterangan resmi.
Nasaruddin menyebut, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, tradisi pindapata menghadirkan keteduhan sekaligus mengingatkan pentingnya nilai memberi dan melepaskan.
Menurutnya, prosesi para bhikkhu berjalan dalam keheningan bukan sekadar menerima dana makanan dari umat, melainkan simbol perjumpaan batin antara pihak yang memberi dan menerima.
Ribuan umat Buddha menghadiri pelaksanaan Gema Waisak Pindapata Nasional 2026 di awasan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (10/5/2026).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- China: Reinkarnasi Dalai Lama Harus Disetujui Pemerintah Pusat
- Biksu Thudong Bagikan Berkah Waisak untuk 46 Vihara & 19 Panti Asuhan
- Pengunjung Candi Borobudur Tembus 100 Ribu Orang Selama Rangkaian Waisak
- Malam Nanti Aloha PIK Jadi Lokasi Perayaan Waisak, Padukan Nuansa Spiritual & Tropis
- Kembali ke PIK, Biksu Thudong Sebarkan Berkah dan Doa untuk Semua Makhluk
- Singgahi Si Mian Fo PIK, Biksu Thudong Akhiri Perjalanan 2.800 Km dalam Puja Waisak Penuh Haru