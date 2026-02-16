menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Gemantara Indonesia Pertegas Langkah Lewat Enam Program Strategis

Gemantara Indonesia Pertegas Langkah Lewat Enam Program Strategis

Gemantara Indonesia Pertegas Langkah Lewat Enam Program Strategis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gemantara Indonesia menyatakan arah organisasi 2026, lewat enam program strategis berbasis digital. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Gemantara Indonesia menegaskan arah baru organisasi menuju 2026, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gibraltar Room, Menara 165 Convention Center, Jakarta Selatan.

Forum yang dihadiri delegasi dari berbagai wilayah ini sekaligus menjadi momentum peluncuran Enam Program Strategis Nasional (PSN) 2026 berbasis digital dan komunitas.

Presiden Gemantara Indonesia, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM, dalam paparan Vision Casting menegaskan posisi organisasi sebagai mitra strategis negara.

Baca Juga:

Menurut dia, Gemantara Indonesia bukan lagi sekadar substitusi, melainkan menjadi komplementasi solusi bagi kebutuhan strategis nasional.

"Melalui Enam Program Strategis ini, kami tidak hanya membangun bisnis, tetapi menciptakan ekosistem pertumbuhan yang memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Sebagai inti akselerasi, Gemantara meluncurkan enam platform utama, yakni G-CONNECT sebagai platform keanggotaan resmi.

Baca Juga:

Kemudian, G-GROW berupa Learning Management System untuk pengembangan kapasitas usaha dan akuntabilitas keuangan.

Lalu, G-CARE sebagai platform donasi digital, G-ADVOCACY untuk penguatan aspek hukum dan kepatuhan perpajakan.

Gemantara Indonesia menyatakan arah organisasi 2026, lewat enam program strategis berbasis digital.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI