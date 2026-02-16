Gemantara Indonesia Pertegas Langkah Lewat Enam Program Strategis
jpnn.com, JAKARTA - Gemantara Indonesia menegaskan arah baru organisasi menuju 2026, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gibraltar Room, Menara 165 Convention Center, Jakarta Selatan.
Forum yang dihadiri delegasi dari berbagai wilayah ini sekaligus menjadi momentum peluncuran Enam Program Strategis Nasional (PSN) 2026 berbasis digital dan komunitas.
Presiden Gemantara Indonesia, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM, dalam paparan Vision Casting menegaskan posisi organisasi sebagai mitra strategis negara.
Menurut dia, Gemantara Indonesia bukan lagi sekadar substitusi, melainkan menjadi komplementasi solusi bagi kebutuhan strategis nasional.
"Melalui Enam Program Strategis ini, kami tidak hanya membangun bisnis, tetapi menciptakan ekosistem pertumbuhan yang memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara,” tegasnya.
Sebagai inti akselerasi, Gemantara meluncurkan enam platform utama, yakni G-CONNECT sebagai platform keanggotaan resmi.
Kemudian, G-GROW berupa Learning Management System untuk pengembangan kapasitas usaha dan akuntabilitas keuangan.
Lalu, G-CARE sebagai platform donasi digital, G-ADVOCACY untuk penguatan aspek hukum dan kepatuhan perpajakan.
