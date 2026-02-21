Gembira, Lord Adi Masak Bersama 550 Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang

jpnn.com, ACEH - Human Initiative menggelar program Gerakan Masak dan Buka Puasa Bersama Warga (Gembira) yang mempertemukan warga, relawan, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah daerah.

Agenda itu digelar di Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi ruang kebersamaan warga menjelang waktu berbuka puasa.

Sejak siang hari, warga dan relawan menyiapkan hidangan buka bersama secara gotong- royong. Sementara itu, anak-anak mengikuti kegiatan belajar dan bermain.

Menjelang sore, tausiyah dan doa bersama mengiringi kegiatan hingga waktu berbuka tiba.

Dalam proses tersebut, Lord Adi yang merupakan Juara 3 Master Chef Indonesia Season 8, memasak bersama warga dan relawan serta berbagi pengalaman secara sederhana.

Kegiatan itu membuka ruang saling menguatkan, terutama bagi warga yang masih menata kehidupan setelah banjir. Kebersamaan memberi kesempatan untuk bertukar cerita dan melangkah kembali secara bertahap.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Tanjung Mancang Tengku Syaiful Bahri menyampaikan apresiasi dan harapan.

“Saya mengucapkan jutaan ribu terima kasih kepada teman-teman dari Human Initiative yang membersamai kami sejak pascabanjir hingga hari ini melalui kegiatan buka bersama,” ungkap Syaiful.