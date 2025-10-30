Gemerincing Koin di Office Tower ASG: Saat Kebaikan Mengalir Lewat Bambu
jpnn.com, JAKARTA - Di dalam ruang serbaguna Agung Sedayu Group Office Tower, suasana hening sejenak sebelum bunyi koin mulai terdengar.
Dari bambu yang dibelah dua dan disandarkan menyerupai prosotan, koin-koin bergulir perlahan, menuruni lintasan menuju wadah hitam di bawahnya.
Setiap bunyi gemerincing seolah membawa pesan, kebaikan bisa dimulai dari langkah kecil.
“Langkah demi langkah, sekecil apa pun jika dilakukan dengan niat yang tulus, dapat memberikan dampak yang besar kepada orang lain,” menjadi pembuka kegiatan penuangan celengan bambu yang digelar serentak oleh Agung Sedayu Group (ASG) di berbagai lokasi, antara lain Pantai Indah Kapuk, Harmoni, Agung Sedayu Group Office Tower, Sedayu City, Puri Mansion, Dharmawangsa, hingga Taman Palem.
Tak ada atribut megah atau panggung besar, hanya bambu, celengan, dan orang-orang yang datang dengan niat tulus.
Di tangan mereka, celengan kecil menjadi simbol harapan yang sederhana namun nyata. Uang yang ditabung perlahan selama berbulan-bulan kini dialirkan kembali untuk membantu sesama.
“Dari dana yang telah dikumpulkan, Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia akan menyalurkannya kepada yang membutuhkan,” kata pihak ASG dalam acara tersebut.
“Program penuangan celengan bambu ini sejalan dengan misi kemanusiaan yang menjadi landasan utama Tzu Chi dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial,” katanya.
Agung Sedayu Group (ASG) membuka penuangan celengan bambu yang digelar serentak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Spirit Gotong Royong Tanpa Batas, Sukarelawan Tzu Chi & ASG Gelar Aksi Bersih Sungai Cisadane
- PIK Tourism Board Perkenalkan Destinasi Urban Indonesia ke Panggung Asia
- 250 Rumah Gratis untuk MBR, Jejak Kedermawanan Aguan di Tengah Krisis Hunian
- Resmi Dibuka, Golden Tulip Essential PIK2 Jadi Simbol Sinergi Bisnis & Wisata Baru di Utara Jakarta
- Gelar RUPSLB, PANI Sepakati Rights Issue III Senilai Rp 16,7 Triliun
- ASG Suntikkan Dana ke 60 Kopdes Merah Putih di Tangerang, Masing-Masing Terima Rp 100 Juta