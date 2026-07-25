Gemilang, SMAN 8 Kota Ternate Sabet Juara 1 di LCC 4 Pilar MPR Maluku Utara

jpnn.com, TERNATE - Ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Maluku Utara yang digelar di Ballroom Gamalama, Hotel Bella, Kota Ternate, Jumat (24/7/2026), berakhir manis.

SMA Negeri 8 Kota Ternate disahkan menjadi Juara 1 Provinsi setelah melalui 'pertarungan' yang sah, fair, dan menguras adrenalin.

Kemenangan tersebut memastikan sekolah itu mewakili Maluku Utara pada Final Nasional LCC Empat Pilar MPR RI di Jakarta pada Agustus 2026.

Gelar juara yang diraih SMAN 8 Kota Ternate, diakui Gunardi Ode Samura, salah seorang siswa anggota tim sangat melelahkan.

Sebab dua sekolah lawannya, yakni SMAN 2 Halmahera Timur dan SMKN 1 Kota Ternate di final sangat sulit ditaklukan.

"Saya dan teman-teman sempat berpikir tidak ada harapan, sebab lawan-lawan kami pintar-pintar semua. Namun, kami bertekad semaksimal mungkin berjuang menyelesaikan lomba apa pun hasilnya," ujar Gunardi seusai perlombaan.

Guru pembina SMAN 8 Kota Ternate, Faudjiah Fatmona mengatakan keberhasilan anak didiknya merupakan buah dari proses belajar yang disiplin.

Dia menyebut para siswa mempersiapkan diri dengan mempelajari materi Empat Pilar MPR RI serta Ketetapan MPR secara intensif dan sangat disiplin.