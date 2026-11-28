jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus pencipta lagu, Mario G Klau, menggandeng penyanyi Lyodra dalam lagu kolaborasi bertajuk Gemini.

Lebih dari sekadar duet, perilisan single itu menjadi momen bersejarah bagi Mario G Klau karena diproyeksikan sebagai focus track untuk album perayaan 10 tahun perjalanan karier di industri musik.

Judul Gemini lahir dari kesamaan zodiak keduanya, Mario G Klau yang lahir pada 21 Mei dan Lyodra pada 21 Juni.

Melalui lagu itu, keduanya sepakat mematahkan stigma negatif yang kerap melekat pada zodiak Gemini, seperti cap red flag atau hanya pandai merayu tanpa keseriusan.

"Banyak orang bilang Gemini itu cuma bisanya gombal doang, jadi enggak serius. Tapi lagu ini adalah bukti kalau kita soal cinta itu serius, enggak seperti yang orang-orang bilang red flag,” ungkap Lyodra.

Dari sudut pandang Mario, ‘Gemini’ juga memotret sisi kerentanan seorang Gemini yang jarang terlihat oleh publik.

Menurutnya, di balik pembawaan yang tampak sangat percaya diri dan blak-blakan, sering kali tersimpan rasa overthinking serta ketidakpercayaan diri saat menyukai seseorang.

“Gemini itu punya sisi yang sering meremehkan diri sendiri (underestimate) di hadapan orang yang disukai, namun ia membalutnya dengan rasa percaya diri. Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang tertunda lama karena rasa ragu tersebut, hingga akhirnya semesta mempertemukan dan membuktikan bahwa ketakutan itu tidak benar,” jelas Mario.