Gemintang, Sisca Saras Wujudkan Impian Kolaborasi Bareng Tohpati
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sisca Saras akhirnya bisa mewujudkan mimpi berkolaborasi dengan gitaris sekaligus komposer legendaris, Tohpati.
Keduanya bersinergi menghadirkan warna baru untuk lagu hit ikonik yang bertajuk Gemintang
Pertemuan dua generasi ini berawal dari proyek Tohpati yang tengah merilis ulang karya-karya hit ciptaannya.
Dalam memilih vokalis untuk membawakan kembali lagu favoritnya ini, Tohpati tidak ragu menunjuk Sisca Saras karena karakter vokalnya yang unik dan dinilai sangat pas sejak awal.
"Saya dan pihak record memilih Sisca berdasarkan pertimbangan warna suara yang sangat cocok dengan ‘Gemintang’. Waktu rekaman prosesnya cepat sekali dan tidak ada kendala, karena sekali lewat nyanyinya sudah jelas. Tidak ada keraguan sama sekali," ungkap Tohpati.
Menurutnya, Gemintang menjadi salah satu karya yang sangat berkesan baginya.
"Gemintang’ harus masuk di album ini karena ini salah satu lagu ciptaan favorit yang aku suka. Voicing dan harmoninya lain daripada yang lain, ditambah lirik puitis tulisan Andien yang sangat indah," tambahnya.
Bagi Sisca Saras, kesempatan menyanyikan ulang lagu favoritnya ciptaan Tohpati yang pertama kali dipopulerkan oleh Andien pada tahun 2005 ini menjadi momen yang sangat berharga dan penuh rasa syukur.
Penyanyi Sisca Saras akhirnya bisa mewujudkan mimpi berkolaborasi dengan gitaris sekaligus komposer legendaris, Tohpati.
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