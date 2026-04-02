Gempa 7,4 SR Guncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara

Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,4 skala Richter telah melanda wilayah Laut Maluku di timur laut Indonesia, menurut Survei Geologi AS (USGS).

USGS melaporkan gempa susulan hingga berkekuatan 5 skala Richter, dan badan meteorologi Indonesia melaporkan gelombang tsunami di Halmahera Barat setinggi 0,3 meter dan Bitung setinggi 0,2 meter.

Gempa yang terjadi pagi ini memiliki kedalaman 35 kilometer dan episentrumnya berada 127 km barat laut Ternate, Indonesia, kata USGS.

Sistem peringatan tsunami AS mengatakan gelombang tsunami mungkin terjadi di negara-negara tetangga.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Abdul Muhari mengatakan kepada ABC Indonesia bahwa timnya di Manado dan Bitung, Sulawesi Utara, juga Ternate, Maluku Utara, masih menyisir sejumlah bangunan dan gedung untuk memastikan tingkat kerusakan dan jika ada korban jiwa.

Kerusakan dilaporkan melanda bangunan gereja dan dua rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan.

"Kami masih mendata untuk memastikan jumlah korban dan kerusakan di masing-masing tempat. Memang sudah ada laporan korban dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelumnya, tapi untuk angka pasti dan jumlahnya, termasuk kerusakan bangunan, nanti kami akan laporkan lagi.