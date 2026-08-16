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Gempa 7,7 Magnitudo Guncang NTT, BNPB Ungkap 47 Orang Meninggal Dunia

Gempa 7,7 Magnitudo Guncang NTT, BNPB Ungkap 47 Orang Meninggal Dunia
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BNPB hingga Sabtu sore kemarin mencatat 157 rumah rusak berat dan 41 unit rusak sedang, dan 148 rusak ringan. Ilustrasi. Foto: Puspen TNI

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 47 orang meninggal dunia setelah gempa 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan data Sabtu (15/8) pukul 18.48 WIB.

"Jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan kepada awak media, Minggu (16/8).

Sebaran korban teridentifikasi di Kabupaten Manggarai (24 orang), Manggarai Timur (17 orang), Sikka (tiga orang), Mamggarai Barat (satu orang), Ngada (satu orang), dan Ende (satu orang). 

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"Selain korban ini, petugas mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka," lanjut Berton.

BNPB hingga Sabtu sore kemarin juga mencatat 157 rumah rusak berat dan 41 unit rusak sedang, dan 148 rusak ringan.

BNPB juga mencatat kerusakan terjadi di fasilitas pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, hingg kantor enam unit setelah gempa menghantam NTT.

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Berton mengatakan BNPB mengirimkan bantuan pangan dan keperluan main ke wilayah terdampak gempa. 

"Sejumlah bantuan dikerahkan melalui gudang logistik yang berada di Kabupaten Flores Timur, NTT," katanya. 

BNPB hingga Sabtu sore kemarin mencatat 157 rumah rusak berat dan 41 unit rusak sedang, dan 148 rusak ringan.

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