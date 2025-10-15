Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,1 Guncang Talaud pada Rabu Dini Hari

jpnn.com, TALAUD - Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,1 mengguncang Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut) pada Rabu sekitar pukul 3.26 WITA dan dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resmi yang dikutip di Jakarta, Rabu, menyatakan gempa yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Talaud , berlokasi di titik koordinat 7.36 LU, 127.17 BT.

Lokasi tersebut, menurut data yang sama yaitu berjarak sekitar 337 kilometer timur laut Kota Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan kedalaman 10 kilometer.

Informasi yang sama menyatakan data yang disampaikan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun resmi BMKG.

BMKG belum melaporkan secara rinci terkait dengan pemicu dan dampak yang ditimbulkan gempa tersebut terhadap masyarakat.

Untuk itu, masyarakat diimbau supaya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sampai hasil analisa peristiwa menyeluruh resmi dilaporkan oleh BMKG. (antara/jpnn)



