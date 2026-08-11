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Gempa Bumi di Kolombia Menewaskan 132 Orang, Ratusan Orang Terluka

Gempa Bumi di Kolombia Menewaskan 132 Orang, Ratusan Orang Terluka
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Ilustrasi wilayah Kolombia yang diguncang gempa. /ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com, KOLOMBIA - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi kuat di Kolombia mencapai 132 orang, sementara 570 lainnya mengalami luka-luka, lapor stasiun televisi Caracol mengutip data terbaru pemerintah.

Sebelumnya, pihak berwenang Kolombia menyatakan 111 orang tewas dan 87 lainnya mengalami luka-luka.

Berdasar informasi awal, gempa tersebut merusak 1.575 bangunan tempat tinggal dan 61 di antaranya hancur total.

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Bangunan yang mengalami kerusakan mencakup 18 fasilitas kesehatan, 52 institusi pendidikan, 18 ruas jalan, dan tujuh bandara.

Menurut Caracol, situasi terparah terjadi di Pereira dan wilayah lain di kawasan Coffee Axis, serta di District Valle del Cauca dan Choco.

Jumlah korban tewas dan korban luka masih terus diperbarui seiring berlanjutnya upaya penyelamatan.

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Gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Kolombia pada Senin pagi. Episentrum gempa berada di dekat wilayah administratif San Jose del Palmar di District Choco.

Guncangan gempa terasa di sebagian besar wilayah Kolombia, serta di negara-negara tetangga, yakni Venezuela, Ekuador, dan Panama.

Bencana gempa bumi yang terjadi di Kolombia telah menewaskan 132 orang dan 570 orang luka-luka.

Sumber Antara
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