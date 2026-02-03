menu
Gempa Bumi M 4,1 Guncang Bener Meriah Aceh, BMKG: Akibat Sesar Aktif

Gempa Bumi M 4,1 Guncang Bener Meriah Aceh, BMKG: Akibat Sesar Aktif

Gempa Bumi M 4,1 Guncang Bener Meriah Aceh, BMKG: Akibat Sesar Aktif
Gempa bumi tektonik dengan kekuatan Magnitudo 4,1 di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh yang terjadi pada Selasa (2/2/2026), pukul 05:38:34 WIB, akibat adanya aktivitas sesar aktif. ANTARA/HO-BMKG

jpnn.com - MEDAN - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,1 terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Selasa (3/2), sekitar pukul 05:38:34 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tektonik M 4,1 itu akibat adanya aktivitas sesar aktif.

Menurut Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Hendro Nugroho, hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.92° LU dan 96.78° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 23 km barat laut Kabupaten Bener Meriah, dengan kedalaman 10 km. 

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, lindu yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi itu dirasakan di daerah Bener Meriah dan Aceh Tengah dengan skala intensitas III-IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi). 

Di daerah Bireuen dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

Hingga pukul 06.03 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa belum ada kejadian gempa bumi susulan.

Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

