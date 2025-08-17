menu
Gempa Bumi M 6,0 Mengguncang Poso, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 6,0 terjadi di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (17/8), pukul 05.38 WITA.

Laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Jakarta menginformasikan bahwa gempa berpusat di kedalaman laut 20 km, tepatnya 18 km barat laut Poso, dengan koordinat 1,30 lintang selatan dan 120,62 bujur timur.

Meski lindu bermagnitudo yang cukup besar, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Namun, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

BMKG juga mengingatkan warga untuk selalu memperhatikan arahan dari otoritas setempat, tidak terpancing isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan keselamatan diri dengan menjauhi bangunan retak atau rawan runtuh.

Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang termasuk bagian dari lintasan The Pasific Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api, sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini terjadi gempa. (antara/jpnn)


Gempa bumi bermagnitudo 6,0 terjadi di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (17/8) pagi. Gempa tidak berpotensi tsunami.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

