Gempa Bumi M 6,0 Mengguncang Poso, Tidak Berpotensi Tsunami
jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 6,0 terjadi di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (17/8), pukul 05.38 WITA.
Laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Jakarta menginformasikan bahwa gempa berpusat di kedalaman laut 20 km, tepatnya 18 km barat laut Poso, dengan koordinat 1,30 lintang selatan dan 120,62 bujur timur.
Meski lindu bermagnitudo yang cukup besar, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami.
Namun, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.
BMKG juga mengingatkan warga untuk selalu memperhatikan arahan dari otoritas setempat, tidak terpancing isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan keselamatan diri dengan menjauhi bangunan retak atau rawan runtuh.
Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.
Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang termasuk bagian dari lintasan The Pasific Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api, sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini terjadi gempa. (antara/jpnn)
Gempa bumi bermagnitudo 6,0 terjadi di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (17/8) pagi. Gempa tidak berpotensi tsunami.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Alasan BMKG Minta Kejuaraan F1 Powerboat 2025 di Danau Toba Digelar Pagi Hari
- Gempa Guncang Kabupaten Bandung, Getarannya Terasa hingga Garut & Tasikmalaya
- Dunia Hari Ini: Gempa di Turki Menewaskan Setidaknya Satu Orang dan Puluhan Terluka
- BMKG Ungkap Sebagian Besar Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini
- Peringatan BMKG: Waspada Gelombang 4 Meter di Perairan Sumut
- Komix Herbal Hadirkan POTEK Dance Fest dalan Kampanye Edukasi Kesehatan