jpnn.com - JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah perairan timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini Rabu 18 November 2026 pukul 11.41 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi, pusat gempa bumi tersebut berada di laut pada jarak sekitar 49 kilometer arah timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan kedalaman dangkal 10 kilometer.

Guncangan gempa bumi ini dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai dengan skala intensitas IV hingga V MMI.

Pada skala intensitas IV–V MMI, getaran gempa dirasakan oleh hampir semua penduduk di dalam maupun di luar rumah, mengakibatkan barang-barang terpelanting, tiang dan barang besar bergoyang, serta berpotensi membangunkan orang yang sedang tertidur.

Selain di Kabupaten Manggarai, getaran gempa bumi juga turut dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Ngada dengan skala intensitas II hingga III MMI, atau terasa nyata di dalam rumah seakan-akan ada truk yang sedang berlalu.

Belum ada laporan resmi mengenai potensi ancaman gelombang tsunami maupun dampak kerusakan bangunan akibat guncangan gempa dangkal tersebut. (antara/jpnn)