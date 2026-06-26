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Gempa Dangkal Bermagnitudo 4,0 Kembali Melanda Sigi

Gempa Dangkal Bermagnitudo 4,0 Kembali Melanda Sigi
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Peta gempa yang dirilis BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Palu. (LANTARA/HO-Stasiun Geofisika Palu

jpnn.com - PALU - Gempa bumi kembali melanda Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa susulan bermagnitudo 4,0 dan kedalaman 4 kilometer mengguncang Kabupaten Sigi pada Jumat (26/6) malam.

"Gempa dangkal ini terjadi sekitar (pukul) 20.47 WIB dan dirasakan nyata oleh masyarakat," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Palu Djati Cipto Kuncoro di Palu, Jumat (26/6).

Menurut Djati, episenter gempa berada pada posisi koordinat 1,26 LS dan 120,31 BT, tepatnya berlokasi di darat pada jarak 49 km arah timur Sigi.

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Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, lindu yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Palolo.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap) dan laporan masyarakat, gempa menimbulkan guncangan di Sigi dan Palu dengan skala intensitas II-III MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat guncangan tersebut," ungkap Djati.

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Lebih lanjut Djati menjelaskan gempa ini merupakan rangkaian susulan dari gempa besar sebelumnya dengan magnitudo 6,7 pada 16 Juni 2026 pukul 10.27 WIB.

Hingga Jumat 26 Juni 2026 pukul 21.50 WIB, hasil pemantauan BMKG menunjukkan aktivitas gempa susulan tercatat sebanyak 1.488 kali dengan kekuatan terbesar dengan magnitudo 5,3. (antara/jpnn)

BMKG menyatakan gempa dangkal bermagnitudo 4,0 kembali mengguncang Kabupaten Sigi, Sulteng.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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