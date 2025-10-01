Gempa di Filipina, 20 Orang Tewas, 37 Terluka

jpnn.com - MOSKOW - Gempa bumi terjadi di lepas pantai Filipina, Selasa (30/9).

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang lepas pantai Kota Cebu sekitar pukul 21.59 waktu setempat (20.59 WIB) pada Selasa (30/9).

Menurut laporan The New York Times, mengutip otoritas di provinsi di Cebu, setidaknya 20 orang tewas akibat gempa bumi yang terjadi di lepas pantai Filipina itu.

Survei Geologi AS (USGS) mengatakan bahwa episentrum gempa terletak sekitar 11 km (7 mil) tenggara Calape. Gempa susulan yang lebih kecil menyusul.

Laporan media awal menyebutkan jumlah korban tewas mencapai lima orang.

Juru bicara Cebu, Ainjeliz de la Torre-Orong mengatakan kepada The New York Times melalui email pada Selasa bahwa setidaknya 20 orang tewas akibat gempa bumi tersebut, dan sedikitnya 37 lainnya terluka.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa empat bangunan runtuh, tiga gedung pemerintah rusak, dan enam jembatan serta satu jalan tidak dapat dilalui setelah gempa bumi. (antara/jpnn)