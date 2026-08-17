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Gempa Flores Agustus 2026, Sebentar-sebentar Ruteng Masih Bergoyang

Gempa Flores Agustus 2026, Sebentar-sebentar Ruteng Masih Bergoyang
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Kerusakan bangunan yang terdampak gempa bumi M7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. Sumber : BPBD Kabupaten Manggarai Timur

jpnn.com - JAKARTA – Gempa bumi susulan masih terus dirasakan warga Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diketahui, gempa besar menggoyang bumi Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi hari.

Gempa magnitudo 5,0 mengguncang daerah Ruteng, Ibu Kota Kabupaten Manggarai, NTT pada Senin 17 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 00.26 WIB.

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Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman resmi X yang dikutip di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa gempa yang mengguncang Manggarai, Provinsi NTT itu berlokasi di titik koordinat 7.93 LS dan 120.50 BT.

Lokasi tersebut, menurut data yang sama yaitu berjarak sekitar 75 kilometer Timur Laut, Ruteng, Manggarai, NTT, dengan kedalaman 10 kilometer dan tidak berpotensi tsunami.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.

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Sejumlah warga Ruteng juga merasakan seringnya gempa susulan.

“Hanya selang hitungan menit ada gempa. Baru saja ini lumayan terasa,” kata Marten Dhae, di grup WA keluarga, Minggu petang.

Warga Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, masih merasakan gempa susulan yang getarannya lumayan besar.

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