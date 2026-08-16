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Gempa Flores: Gibran Berjanji Bantuan Disalurkan Cepat

Gempa Flores: Gibran Berjanji Bantuan Disalurkan Cepat
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan pemerintah akan berupaya maksimal dalam menangani bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah memastikan langkah penanganan darurat, proses evakuasi, hingga pendataan dampak bencana dilakukan dengan cepat.

Upaya ini difokuskan agar seluruh warga yang berada di wilayah terdampak segera mendapatkan bantuan yang diperlukan.

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"Penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak akan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8).

Bersamaan dengan itu, Gibran menyampaikan rasa belasungkawa mendalam atas musibah gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut.

Wapres mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendoakan para korban, terutama yang kehilangan tempat tinggal maupun yang sedang berada dalam situasi sulit.

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"Doa saya bersama seluruh masyarakat yang terdampak, khususnya keluarga yang kehilangan anggota keluarganya," imbuh Gibran.

Gibran berharap seluruh proses penanganan bencana dan pemulihan wilayah berjalan dengan sebaik-baiknya.

Gibran Rakabuming menyatakan pemerintah akan berupaya maksimal menangani bencana gempa bumi di Flores, NTT.

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