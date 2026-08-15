Gempa Flores: Kapolda NTT Terbang ke Sikka, Mabes Polri Kirim Pasukan Malam ini

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko langsung terbang ke Kabupaten Sikka, Maumere, Flores pada Sabtu (15/8).

Kedatangannya untuk menyiapkan perkuatan personel Mabes Polri yang akan diberangkatkan malam ini ke Labuan Bajo untuk mempercepat penanganan dan bantuan bagi warga terdampak.

Siang ini, Kapolda NTT bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan unsur Forkopimda Provinsi NTT bertolak dari Kupang menuju Sikka menggunakan pesawat Polri CASA 212-200/P-4101. Pesawat lepas landas pada pukul 13.30 WITA.

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Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dilakukan secara langsung dan terpadu.

Kapolda NTT turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat, memastikan kebutuhan warga terpenuhi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi personel Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan belasungkawa kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

“Polri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa. Siang ini Kapolda NTT langsung terbang ke Sikka untuk memastikan kondisi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan, sekaligus memberikan semangat kepada anggota yang sejak awal sudah berada di lokasi untuk membantu masyarakat ," ujar Irjen Johnny.

Setibanya di Sikka, Kapolda NTT bersama Gubernur dan Forkopimda langsung menuju Mapolsek Alok, Polres Sikka.