Gempa Guncang Kabupaten Bandung, Getarannya Terasa hingga Garut & Tasikmalaya

jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatatkan gempa bumi magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya pada Rabu (13/8/2025) pukul 08.32 WIB.

Titik gempa berada di laut dengan jarak 82 kilometer barat daya Kabupaten Bandung dan kedalaman 37 kilometer.

"Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7," kata Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu dalam keterangannya.

Dia menuturkan gempa bumi yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif bawah laut.

Hingga pukul 08.52 WIB, menunjukkan belum adanya aktivitas gempa bumi susulan.

Teguh melanjutkan gempa bumi dirasakan di wilayah Tegalbuleud, Campaka, Naringgul, Pagelaran, Garut. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Gempa bumi pun dirasakan di Pangalengan, Pelabuhan Ratu, Tasikmalaya, dan Cianjur dengan getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang - Getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Namun, hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.