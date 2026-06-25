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Gempa Guncang Venezuela, 3 Orang Tewas Tertimpa Reruntuhan Bangunan

Gempa Guncang Venezuela, 3 Orang Tewas Tertimpa Reruntuhan Bangunan
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Ilustrasi gempa bumi. ILUSTRATOR: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com.

jpnn.com - CARACAS - Gempa bumi mengguncang Venezuela, Rabu (24/6), waktu setempat.

Tiga orang dilaporkan tewas, empat lainnya luka-luka setelah sebuah bangunan tempat tinggal runtuh di Caracas menyusul gempa kuat.

"Jenazah tiga korban, termasuk seorang anak-anak, dievakuasi dari bawah reruntuhan. Selain itu, terdapat empat orang luka-luka," kata sebuah sumber kepada RIA Novosti.

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Sebelumnya pada Rabu, Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) melaporkan bahwa dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 telah mengguncang Venezuela.

Pusat gempa terdeteksi berada 16 kilometer dari kota Moron dan 24 kilometer dari San Felipe.

Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan Pemerintah Venezuela resmi menetapkan status darurat nasional menyusul guncangan gempa bumi kuat yang melanda negara tersebut.

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"Kami menetapkan status darurat nasional, sebagaimana diatur dalam konstitusi kami," kata Rodriguez dalam sebuah pidato video pada Rabu malam waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa bandara utama Venezuela, Maiquetia, terpaksa ditutup total akibat mengalami kerusakan yang cukup parah.

Tiga orang tewas, empat lainnya luka-luka tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa mengguncang Venezuela

Sumber ANTARA
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