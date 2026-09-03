Gempa Hari Ini M6,2 Mengguncang Kepulauan Sandwich
jpnn.com - JAKARTA – Terjadi gempa hari ini Kamis 3 September 2026 bermagnitudo 6,2 mengguncang kawasan Kepulauan Sandwich Selatan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi tektonik tersebu tidak berpotensi menimbulkan bencana tsunami di wilayah Indonesia.
Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto di Jakarta, Kamis, mengatakan kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemodelan pemantauan tsunami yang dilakukan usai gempa terjadi pada pagi ini pukul 06.46 WIB.
"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia," kata dia.
Wijayanto menjelaskan parameter pemutakhiran BMKG mencatat gempa bumi tersebut memiliki magnitudo M6,2 pada kedalaman 119 kilometer.
Adapun pusat gempa atau episenter berada di laut pada koordinat 56,12 derajat Lintang Selatan (LS) dan 27,85 derajat Bujur Barat (BB), atau berjarak sekitar 2.008 kilometer tenggara Stanley, Kepulauan Falkland.
Ditinjau dari lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, dia menyebutkan bahwa gempa ini tergolong jenis gempa bumi menengah yang dipicu oleh aktivitas subduksi Lempeng Amerika Selatan terhadap Lempeng Sandwich.
Analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan batuan berupa pergerakan naik atau thrust fault.
BMKG menjelaskan bahwa gempa hari ini bermagnitudo 6,2 mengguncang kawasan Kepulauan Sandwich Selatan.
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