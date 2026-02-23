Gempa Hari Ini Magnitudo 7 di Kaltara

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi telah terjadi gempa hari ini dengan magnitudo 7 terjadi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).

Dalam lamannya di Jakarta hari ini Senin 23 Februari 2026, BMKG menyatakan pusat gempa bumi berada di daratan pada kedalaman 630 kilometer sebelah barat laut Kabupten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

BMKG menyatakan gempa terjadi pada Senin dini hari dan data disampaikan pada tahap awal segera setelah kejadian sehingga masih dapat mengalami pembaruan seiring masuknya data yang lebih lengkap.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah,” kata BMKG dalam lamannya itu.

Hingga laporan ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari BMKG mengenai hasil analisis potensi gempa susulan dan juga potensi tsunami. (antara/jpnn)