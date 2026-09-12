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Gempa Hari Ini Mengguncang Kepulauan Seribu

Gempa Hari Ini Mengguncang Kepulauan Seribu
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Kepulauan Seribu. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Gempa hari ini Sabtu 12 September 2026 terjadi pada pukul 04.23 WIB, mengguncang wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 itu dinyatakan tidak berpotensi tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melalui laman resminya yang dipantau ANTARA di Jakarta, Sabtu, mencatat gempa terjadi pada pukul 04.23 WIB.

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"Tidak berpotensi tsunami," demikian keterangan BMKG diterima di Jakarta, Sabtu.

Pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat Lintang Selatan (LS) dan 106,56 derajat Bujur Timur (BT) atau sekitar enam kilometer tenggara Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Gempa hari ini di Kepulauan Seribu tersebut memiliki kedalaman 376 kilometer.

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BMKG mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.

Hingga berita ini dibuat, BMKG belum menyampaikan informasi mengenai dampak kerusakan ataupun korban akibat gempa tersebut. (antara/jpnn)

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Gempa hari ini mengguncang Kepulauan Seribu, Jakarta, dinyatakan tidak berpotensi tsunami.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

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