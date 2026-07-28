Gempa M 4,2 Kabupaten Malang, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
jpnn.com - MALANG - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,2 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (28/7) malam.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa M 4,2 pada koordinat 9,023 derajat lintang selatan, 112,82167 derajat bujur rimur atau tepatnya di laut pada jarak 102 kilometer arah tenggara Kabupaten Malang di kedalaman 22 kilometer, itu tidak berpotensi menyebabkan tsunami.
"(Gempa bumi) tidak berpotensi tsunami," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang, Jawa Timur, Ricko Kardoso di Malang.
Dia menyampaikan bahwa gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 20.29 WIB.
Menurut dia, apabila memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, lindu itu merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diakibatkan oleh sesar aktif bawah laut.
Selain Malang, guncangan gempa dirasakan hingga di daerah Blitar, Lumajang, dan Jember.
"II-III skala mercali (MMI), getaran dirasakan seperti truk yang melintas," ungkapnya.
BMKG Stasiun Geofisika Malang mengemukakan, merujuk hasil monitoring yang dilakukan hingga pukul 20.41 WIB tidak ditemukan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock di titik serupa.
Gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,2 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (28/7) malam. tidak berpotensi tsunami.
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