Gempa M 5,0 Guncang Barat Laut Jepara, Tidak Berpotensi Tsunami
jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi magnitudo 5,0 mengguncang wilayah perairan laut Jawa, tepatnya di 102 kilometer ke arah barat laut dari Jepara, Jawa Tengah, Jumat (7/8) malam.
Berdasar data resmi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI di Jakarta, Jumat, gempa bumi mengguncang wilayah tersebut pukul 21.07.39 WIB.
Gempa bumi tersebut terletak di kedalaman 560 kilometer, dengan lokasi di 5,81° lintang selatan (LS), dan 110,18° bujur timur (BT).
"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam keterangan resmi.
Hingga pukul 21.20 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan tidak adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).
BMKG memastikan akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta menghindari adanya bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. (antara/jpnn)
Gempa bumi magnitudo 5,0 mengguncang wilayah perairan laut Jawa, tepatnya di 102 kilometer ke arah barat laut dari Jepara
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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