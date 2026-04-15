Gempa M 5,0 Guncang Pulau Saringi NTB, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,0 Guncang Pulau Saringi NTB, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/4) pagi. Adan  tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa itu tidak berpotensi tsunami.

"Hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami," kata Pelaksana Tugas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono di Jakarta, Rabu (15/4).

Gempa M 5,0 itu terjadi pukul 09.10 WIB dengan episenter berada di laut pada kedalaman 485 kilometer.

Dari koordinat 7,18 lintang selatan dan 117,10 bujur timur atau sekitar 137 kilometer timur laut wilayah NTB.

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, lindu tersebut tergolong gempa dalam (deep focus) yang dipicu  aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng bumi.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki pola pergerakan turun atau normal fault.

Getaran gempa dilaporkan dirasakan hingga di wilayah Kabupaten Badung, Bali, dengan skala intensitas II MMI atau dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda ringan yang digantung bergoyang.

Gempa bumi mengguncang Pulau Saringi NTB. BMKG tegaskan tidak berpotensi tsunami.

