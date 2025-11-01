Gempa M 5,1 Terjadi di Maluku Tenggara, Tidak Berpotensi Tsunami

jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 5,1 terjadi di Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Sabtu (1/11) sekitar pukul 00.02 WIB atau 01.02 WITA.

Pusat gempa di kedalaman 55 kilometer.

"Gempa tidak berpotensi tsunami," demikian informasi dari laman resmi BMKG yang dikutip di Jakarta, Sabtu (1/11).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa yang mengguncang Kabupaten Maluku Tenggara, berlokasi di titik koordinat 6,11 Lintang Selatan dan 133,20 Bujur Timur.

Lokasi tersebut, menurut data yang sama, yaitu berjarak 71 kilometer tenggara Maluku Tenggara.

Informasi yang sama menyatakan bahwa data yang disampaikan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

BMKG belum melaporkan secara terperinci terkait dengan pemicu dan dampak yang ditimbulkan gempa tersebut terhadap masyarakat.

Untuk itu, masyarakat diimbau supaya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sampai hasil analisis peristiwa menyeluruh resmi dilaporkan oleh BMKG. (antara/jpnn)