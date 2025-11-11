menu
Gempa M 5,2 di Barat Laut Tanimbar Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang barat laut Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan gempa terjadi pada Selasa (11/11), pukul 02.14 WIB.

Pusat gempa berlokasi pada koordinat 6,41 derajat lintang selatan (LS) dan 130,18 derajat bujur timur (BT), sekitar 213 kilometer barat laut Tanimbar, dengan kedalaman 191 kilometer.

BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Hingga kini belum ada laporan kerusakan atau korban jiwa akibat peristiwa itu.

Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik, wilayah dengan aktivitas seismik dan vulkanik paling aktif di dunia, sehingga gempa bumi kerap terjadi di berbagai daerah di nusantara.

Selain di wilayah tersebut, gempa berkekuatan magnitudo 4,9  juga mengguncang kawasan Laut Banda tepatnya di 6,54 derajat LS dan 130,19 derajat BT namun tidak berpotensi tsunami. (antara/jpnn)

Gempa bumi M 5,2 terjadi di barat laut Tanimbar, Maluku, BMKG tegaskan tidak berpotensi tsunami.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

