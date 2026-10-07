Gempa M 5,2 Guncang Lombok Barat, Tidak Berpotensi Tsunami

jpnn.com - MATARAM - Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (7/10).

"Gempa terjadi pada 7 Oktober 2026 pukul 04.15 WITA," ujar Kepala Stasiun Geofisika Mataram Sumawan dalam keterangan di Mataram, Rabu (7/10).

Dia mengatakan pusat gempa terletak pada kedalaman 92 kilometer dengan koordinat 8,77 derajat lintang selatan dan 116,14 derajat bujur timur atau sembilan kilometer tenggara Kabupaten Lombok Barat.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami.

Namun, getaran gempa terasa hingga berbagai wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Penyebab Gempa

BMKG menyebut deformasi batuan dalam lempeng pada zona subduksi Lempeng Indo-Australia menyebabkan gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Sumawan, gempa bumi menengah yang memiliki parameter update 5,0 magnitudo dengan kedalaman 82 kilometer tersebut terjadi pukul 04.15 WITA, pada 7 Oktober 2026.