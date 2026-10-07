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Gempa M 5,2 Guncang Lombok Barat, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,2 Guncang Lombok Barat, Tidak Berpotensi Tsunami
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Tangkapan layar aplikasi BMKG yang memperlihatkan pusat gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (7/10/2026). ANTARA/Sugiharto Purnama

jpnn.com - MATARAM - Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (7/10).

"Gempa terjadi pada 7 Oktober 2026 pukul 04.15 WITA," ujar Kepala Stasiun Geofisika Mataram Sumawan dalam keterangan di Mataram, Rabu (7/10).

Dia mengatakan pusat gempa terletak pada kedalaman 92 kilometer dengan koordinat 8,77 derajat lintang selatan dan 116,14 derajat bujur timur atau sembilan kilometer tenggara Kabupaten Lombok Barat.

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Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami.

Namun, getaran gempa terasa hingga berbagai wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Penyebab Gempa

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BMKG menyebut deformasi batuan dalam lempeng pada zona subduksi Lempeng Indo-Australia menyebabkan gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Sumawan, gempa bumi menengah yang memiliki parameter update 5,0 magnitudo dengan kedalaman 82 kilometer tersebut terjadi pukul 04.15 WITA, pada 7 Oktober 2026.

Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Kabupaten Lombok Barat, tidak berpotensi tsunami.

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