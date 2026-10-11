Gempa M 5,7 Guncang Barat Daya Sukabumi, Tidak Berpotensi Tsunami

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan bahwa gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (11/10) pukul 10.30 WIB. BMKG memastikan gempa itu tidak berpotensi memicu gelombang tsunami.

Hasil analisis episentrum menunjukkan pusat gempa terletak pada koordinat laut berjarak sekitar 193 kilometer arah barat daya Kabupaten Sukabumi. Pusat gempa dangkal itu tercatat berada pada kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan laut.

BMKG mengonfirmasi berdasarkan hasil pemodelan, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan bencana tsunami di sepanjang kawasan pesisir selatan Jawa Barat.

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Meskipun aman dari ancaman tsunami, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap tenang namun waspada.

Masyarakat diharapkan mencermati potensi gempa susulan (aftershocks) yang mungkin terjadi pasca-guncangan utama.

Warga diimbau memeriksa kondisi keutuhan struktur bangunan rumah tinggal masing-masing sebelum kembali beraktivitas di ruangan.

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan bangunan fisik maupun korban jiwa akibat guncangan gempa tersebut. (antara/jpnn)