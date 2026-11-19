jpnn.com - TOKYO - Badan Meteorologi Jepang (JMA) melaporkan gempa bumi dengan perkiraan magnitudo awal 5,7 mengguncang Prefektur Kumamoto di barat daya Jepang, Kamis dini hari.

JMA memastikan tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan akibat peristiwa tersebut.

Menurut JMA, gempa yang terjadi pukul 02.22 waktu setempat (00.22 WIB) itu berpusat di wilayah Amakusa-Ashikita. Kedalaman gempa sekitar 10 kilometer.

Getaran gempa tercatat mencapai skala 5 level bawah menurut spektrum intensitas gempa Jepang di sejumlah daerah di prefektur itu.

JMA menyatakan bahwa guncangan gempa dirasakan di seluruh Pulau Kyushu — pulau utama di barat daya Jepang — serta di sebagian wilayah Pulau Shikoku dan Pulau Honshu.

Kurang dari empat bulan sebelumnya, Kumamoto dilanda gempa dahsyat bermagnitudo 7,1 dengan getaran yang dirasakan mencapai level maksimum 7 menurut spektrum intensitas gempa Jepang di sejumlah wilayah prefektur itu.

Gempa yang terjadi pada 28 Juli tersebut menewaskan puluhan orang, serta menyebabkan kerusakan luas, termasuk robohnya cerobong asap di sebuah pabrik kertas. (antara/jpnn)