JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gempa M 6,0 Poso: 29 Orang Jadi Korban, 2 di Antaranya Kritis

Gempa M 6,0 Poso: 29 Orang Jadi Korban, 2 di Antaranya Kritis

Gempa M 6,0 Poso: 29 Orang Jadi Korban, 2 di Antaranya Kritis
Evakuasi warga terluka karena bangunan runtuh setelah guncangan gempa bumi 6,0 magnitudo dengan titik episenter berada di daratan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (17/8/2025). ANTARA/HO-BNPB

jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (17/8).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi sebanyak 29 orang menjadi korban gempa bumi M 6,0 itu, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dari total korban, 13 orang dirujuk ke RSUD Poso, termasuk dua yang kritis. Sementara, enam lainnya mendapat perawatan di Puskesmas Tokorondo.

"Satu unit fasilitas ibadah, yakni Gereja Jemaat Elim, di Desa Masani, juga dilaporkan mengalami kerusakan," kata dia di Jakarta, Minggu (17/8).

Gempa terjadi pada pukul 05.38 WIB.

Pusat gempa berada di darat pada kedalaman 10 kilometer, tepatnya di 18 kilometer barat laut Poso, sebagaimana laporan BMKG.

Guncangan dirasakan kuat selama sekitar 15 detik oleh warga di Kecamatan Poso Pesisir, seperti Desa Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura, dan Lape, sehingga sebagian besar masyarakat berhamburan keluar rumah mencari tempat aman.

Sementara itu gempa juga dilaporkan dirasakan sedang selama tujuh detik di Kabupaten Sigi, namun hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa yang diterima BNPB.

