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Gempa M 6,1 Guncang Sumba Barat Daya, 20 Rumah dan 3 Gereja Rusak

Gempa M 6,1 Guncang Sumba Barat Daya, 20 Rumah dan 3 Gereja Rusak
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Salah satu rumah yang rusak akibat gempa di SUmba Barat Daya, Minggu (4/10/2026). ANTARA/HO-BPBD Sumba Barat Daya

jpnn.com, KUPANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan gempa magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya, NTT pada Minggu pagi, merusak sedikitnya 20 rumah warga dan sejumlah fasilitas umum.

“Berdasarkan hasil pendataan sementara di lapangan, di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat 20 unit rumah terdampak, terdiri dari 19 unit rusak ringan dan satu unit rusak sedang,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan diterima di Kupang.

Ia mengatakan kerusakan rumah tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Desa Waikadada, Weerena, Bondo Kodi, dan Homba Karipit.

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Selain rumah warga, tiga fasilitas ibadah mengalami kerusakan ringan, yakni Gereja Pantekosta Victory Billa Cenge, Gereja Pantekosta Jata Ngedo Bila Cenge, dan Gereja Katedral Waitabula.

Gempa juga berdampak pada satu fasilitas pendidikan, yakni SDK Manu Toghi serta satu fasilitas umum berupa Balai KB Desa Wallandimu.

Di Kabupaten Sumba Barat tercatat tiga rumah atau asrama koramil mengalami kerusakan ringan. Sebanyak dua bangunan KDKMP juga mengalami kerusakan berupa plafon dan retakan pada tembok.

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Ia mengatakan gempa tersebut juga menyebabkan satu orang mengalami luka ringan setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Korban telah mendapatkan penanganan dan menjalani rawat jalan.

“Tidak terdapat laporan korban meninggal dunia maupun korban luka berat,” ujarnya.

BNPB melaporkan gempa magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya, NTT pada Minggu pagi, merusak sedikitnya 20 rumah warga dan sejumlah fasilitas umum.

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