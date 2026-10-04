Gempa M 6,1 Guncang Sumba Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Gempa itu terjadi pada Minggu (4/10), pukul 05.55 WIB dan tidak berpotensi tsunami.

“Pusat gempa berada di laut, 14 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, dengan kedalaman 10 km pada koordinat 9,70 LS-118,92 BT. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (4/10).

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Berdasar pemantauan sementara yang dilakukan BNPB, guncangan dirasakan kuat selama kurang lebih 1 menit pada beberapa wilayah, yaitu di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat hingga Manggarai Barat.

Sebagian masyarakat merasakan gempa, namun situasi kondusif dan tidak ada kepanikan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih melakukan monitoring pascagempa di lapangan dan belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa.

BNPB mengimbau masyarakat setempat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan informasi bersumber dari instansi resmi. Jika terjadi gempa susulan, masyarakat diminta untuk menghindari bangunan retak dan tidak berada di tepi pantai untuk sementara. (antara/jpnn)