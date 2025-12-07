Gempa M 7,0 Guncang Wilayah Dekat Yakutat Alaska

jpnn.com - MOSKOW - Laporan Survei Geologi AS (USGS) menyebutkan gempa bumi bermagnitudo 7,0 mengguncang wilayah dekat Kota Yakutat di negara bagian Alaska, Amerika Serikat, tepatnya di dekat perbatasan Alaska, AS,-Yukon, Kanada.

USGS menyebut gempa terjadi pada Sabtu (6/11) pukul 20:41 GMT atau Minggu 03:41 WIB, di sekitar 90 kilometer sebelah utara-timur laut Yakutat.

Pusat gempa berada pada kedalaman sekitar 10 kilometer.

Berdasarkan peta yang ditampilkan di situs USGS, lokasi episentrum tercatat berada di bagian selatan Yukon Territory, Kanada.

Yukon berada di sudut barat laut Kanada, berbatasan langsung dengan Alaska (AS) di barat, British Columbia di selatan, dan Northwest Territories di timur, dengan Laut Beaufort (Samudra Arktik) di utara.

Yukon beribu kota di Whitehorse, dan wilayah ini terkenal dengan bentang alamnya yang liar, Sungai Yukon, serta Taman Nasional Kluane.

Sementara itu, Yakutat ialah sebuah kota dan wilayah (borough) yang terletak di negara bagian Alaska, AS, di tepi Teluk Alaska.

Lokasinya terpencil dan terkenal dengan alamnya yang indah, Gletser Hubbard, serta aktivitas memancing kelas dunia, dengan akses utama melalui udara (bandara) atau laut (ferry Alaska Marine Highway) karena tidak ada akses jalan darat ke dunia luar. (antara/jpnn)