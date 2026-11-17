jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 7,1 terjadi di Provinsi Maluku, Selasa (17/11) pagi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi tektonik M 7,1 di Maluku itu dipastikan tidak berpotensi tsunami. "Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto di Jakarta, Selasa (17/11).

Dia menambahkan bahwa episenter gempa terletak pada koordinat 6,12 derajat lintang selatan dan 131,63 derajat bujur timur, tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 kilometer arah barat daya Maluku tenggara dengan kedalaman 97 kilometer.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, kata dia, lindu yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas deformasi batuan di dalam Lempeng Laut Banda.

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Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa tersebut memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

BMKG mengonfirmasi sebagaimana laporan dari masyarakat, guncangan gempa bumi dirasakan dengan getaran dirasakan nyata di dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu (skala intensitas III MMI) di wilayah Saumlaki, Tiakur, Dobo, Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, Tual, Fakfak, dan Kaimana.

Selain itu, getaran gempa juga dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang (skala intensitas II MMI) di wilayah Nabire.

Hingga pukul 06.25 WITA atau 04.25 WIB, hasil pemantauan BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.

Menyikapi peristiwa tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat guncangan gempa. (antara/jpnn)