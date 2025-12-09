menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Asia Oceania » Gempa M 7,5 Mengguncang Jepang, 30 Orang Terluka

Gempa M 7,5 Mengguncang Jepang, 30 Orang Terluka

Gempa M 7,5 Mengguncang Jepang, 30 Orang Terluka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi gempa. Foto: ANTARA/HO BMKG

jpnn.com - TOKYO - Gempa bumi bermagnitudo 7,5 mengguncang wilayah timur laut Jepang, pada (Senin (8/12) dan mengakibatkan 30 orang terluka. 

Menurut Badan Meteorologi Jepang, gempa terjadi pada Senin (8/12) pukul 23.15 waktu setempat di lepas pantai Pasifik Prefektur Aomori pada kedalaman 54 kilometer.

Badan Meteorologi Jepang juga memperingatkan potensi gempa dengan magnitudo serupa atau lebih besar di wilayah yang sama dalam beberapa hari mendatang.

Baca Juga:

Peringatan khusus itu menjadi yang pertama bagi pesisir Hokkaido dan pantai Sanriku, kawasan yang membentang dari Aomori hingga Iwate dan Prefektur Miyagi.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Selasa (9/12) menyampaikan bahwa 30 orang terluka akibat gempa M 7,5 yang mengguncang wilayah timur laut Jepang pada malam sebelumnya.

Dia pun memperingatkan kemungkinan munculnya gempa serupa atau bahkan lebih kuat di sepanjang pesisir Pasifik.

Baca Juga:

Kantor Kabinet meminta masyarakat untuk tetap dalam kondisi waspada setidaknya selama satu minggu, termasuk menyiapkan perlengkapan darurat guna memudahkan evakuasi bila diperlukan.

Gempa tersebut terjadi di sepanjang palung di lepas pantai Hokkaido dan timur laut Jepang.

Gempa bumi bermagnitudo 7,5 mengguncang Jepang dan mengakibatkan 30 orang terluka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI