Gempa M 7,7 Guncang Flores, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami, Evakuasi

jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut dan berpotensi diikuti gempa susulan.

BMKG sebelumnya mencatat gempa terjadi pada pukul 04.58 WITA dengan magnitudo 7,0. Namun, setelah dilakukan pemutakhiran data, kekuatan gempa diperbarui menjadi magnitudo 7,7.

Mengutip dari situs resmi BMKG, episentrum gempa berada di Kabupaten Nagekeo, sekitar 30 kilometer timur laut dengan kedalaman 15 kilometer.

BMKG juga telah mengeluarkan rekomendasi evakuasi kepada pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami.

Sejumlah wilayah masuk dalam titik siaga, yakni Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai Barat bagian utara, Sikka bagian utara, dan Ende bagian utara.

Kewaspadaan juga mencakup sejumlah wilayah di Sulawesi dan Kepulauan Selayar.

Masyarakat di wilayah yang masuk dalam area rekomendasi diminta mengikuti arahan pemerintah daerah dan informasi resmi BMKG. (kkp/jpnn)