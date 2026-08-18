Gempa Magnitudo 6,1 di Nias Selatan, BMKG: Hindari Bangunan yang Retak atau Rusak

jpnn.com, JAKARTA - Gempa bumi tektonik dengan Magnitudo 6,1 menggoyang Nias Selatan, Sumatera Utara, Selasa pukul 13:02:23 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa terjadi dampak adanya aktivitas subduksi.

"Dari hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi itu terjadi pada kedalaman 35 km," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Dr Wijayanto dalam keterangannya, Selasa.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,67° LS; 98,29° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 157 Km arah Tenggara, Nias Selatan.

Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi itu tidak berpotensi tsunami.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik.

Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi itu dirasakan dengan skala intensitas IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi) di Tapanuli Utara.

Dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu ) dirasakan di Padang Sidempuan, Nias Selatan, Padang Panjang, Pesisir Selatan dan Bukittinggi, Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam.