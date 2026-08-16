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Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Parigi Moutong

Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Parigi Moutong
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Ilustrasi gempa. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada pukul 23.25 WITA.

"Gempa bumi magnitudo 6,2 pukul 23.25 WITA," kata BMKG melalui pesan singkat elektronik di Kota Palu, Minggu (16/8/2026).

Gempa yang terjadi di daerah tersebut diketahui berada pada koordinat 0.25 Lintang Utara, 120.22 Bujur Timur atau 74 kilometer Barat Daya Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulteng.

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Lindu tersebut diketahui memiliki kedalaman 44 kilometer. Dalam keterangannya BMKG menyampaikan gempa itu tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, Rangga salah seorang warga Kota Palu mengatakan turut merasakan getaran gempa yang berpusat di Kabupaten Parigi Moutong tersebut.

"Ya, getarannya cukup terasa di Kota Palu," kata dia.(Ant/JPNN)

Yuk, Simak Juga Video ini!

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Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Moutong.


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

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