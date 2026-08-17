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Gempa NTT, Polri Buka Akses 3 Wilayah yang Sempat Terisolasi

Gempa NTT, Polri Buka Akses 3 Wilayah yang Sempat Terisolasi
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Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko memberikan keterangan kepada wartawan di Kupang. ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com - KUPANG - Jajaran Polri berhasil membuka akses tiga wilayah di Pulau Flores, yang sebelumnya sempat terisolasi akibat terdampak gempa bumi dan longsor. 

“Sebanyak tiga wilayah yang sempat terisolasi sudah dibuka aksesnya, karena sebelumnya longsor,” kata Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Rudi Darmoko di Kupang, Senin (17/8).

Irjen Rudi menyampaikan itu merespons pertanyaan terkait upaya Polri dan pihak terkait membuka jalur-jalur terisolasi di wilayah terdampak gempa di Pulau Flores.

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Adapun tiga lokasi yang sempat terisolasi dan sudah dibuka aksesnya itu, pertama ialah Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.

Di lokasi tersebut, personel menemukan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan segera.

Selain menyalurkan makanan, minuman dan obat-obatan, personel juga melakukan evakuasi terhadap seorang ibu hamil yang mengalami pendarahan akibat persalinan prematur.

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“Alhamdulillah, bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa diselamatkan,” ungkap Irjen Rudi.

Lokasi kedua, yakni wilayah Reo, Kabupaten Manggarai, yang sebelumnya juga mengalami keterisolasian.

Gempa M 7,7 NTT, Polri berhasil membuka akses tiga wilayah yang sebelumnya sempat terisolasi.

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