Gempa Pacitan Merusak Sejumlah Rumah di Ponorogo

Gempa Pacitan Merusak Sejumlah Rumah di Ponorogo

Gempa Pacitan Merusak Sejumlah Rumah di Ponorogo
Warga menunjukkan bagian rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 6,4 di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026). ANTARA/Prastyo

jpnn.com, PONOROGO - Warga Kabupaten Ponorogo turut merasakan gempa bumi bermagnitudo 6,4 yang berpusat di perairan selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat dini hari.

Sejumlah rumah warga Ponorogo mengalami kerusakan.

Salah satu rumah terdampak berada di Desa Bogem, Kecamatan Sampung, Ponorogo.

Pemilik rumah Milan Sayekti mengatakan bagian belakang rumahnya mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.

"Saya mendengar suara keras dari belakang rumah. Setelah dicek, ternyata sebagian atap jebol, kurang lebih seperempat bagian rusak," kata dia.

Meski bagian rumah yang rusak tidak digunakan untuk aktivitas sehari-hari, dia mengaku khawatir jika kerusakan dibiarkan terlalu lama karena terdapat instalasi kabel listrik yang berpotensi membahayakan.

Kerusakan serupa juga dilaporkan terjadi di Kelurahan Surodikraman, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo.

Rumah milik warga bernama Paniyem mengalami kerusakan pada bagian dinding belakang yang ambrol akibat guncangan gempa.

