Gempa Pasaman Sumbar, Ini Penjelasan BMKG
jpnn.com, PADANG - Gempa bumi magnitudo 4,7 berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Minggu (28/12).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.
"Gempa tektonik magnitudo 4,7 yang terjadi pada pukul 09.11 WIB tidak berpotensi tsunami," kata Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang BMKG Suaidi Ahadi.
Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 4,7 dengan episenter terletak pada koordinat 0.13 derajat Lintang Selatan, 100.08 derajat Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 kilometer barat daya Bonjol, Kabupaten Pasaman di kedalaman 10 kilometer.
Setelah memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa, kata dia, gempa yang terjadi merupakan kategori dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Kajai-Talamau.
Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa ini dirasakan masyarakat di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam.
Guncangan gempa juga turut dirasakan warga di Kota Padang Panjang hingga Kota Payakumbuh.
Hingga pukul 09.33 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu kali aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo 4.7. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
