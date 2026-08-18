menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gempa Susulan Guncang Flores Saat Ganjar Bersama Pengungsi Manggarai Timur, Takbir!

Gempa Susulan Guncang Flores Saat Ganjar Bersama Pengungsi Manggarai Timur, Takbir!

Gempa Susulan Guncang Flores Saat Ganjar Bersama Pengungsi Manggarai Timur, Takbir!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat bersama pengungsi di tenda saat terjadi gempa susulan di Manggarai Timur, Flores, NTT. Foto: dok PDIP

jpnn.com, MANGGARAI - Politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo merasakan sendiri bagaimana paniknya warga NTT atas bencana gempa yang terjadi berulang sejak Sabtu lalu.

Gempa susulan dirasakan Ganjar saat mengunjungi pengungsian di Kampung Waso Desa Satar Kampas Kec Lambaleda Utara Manggarai Timur, Senin (17/8) malam. 

Ganjar merasakan sendiri beberapa kali gempa. Ganjar tiba di lokasi pengungsian sekitar pukul 21.00 WITA.

Baca Juga:

Ganjar yang tiba bersama politikusPDIP lainnya yakni Tri Rismaharini dan lainnya langsung disambut ribuan pengungsi di lokasi.

Para pengungsi begitu antusias. Mereka berebut menyalami Ganjar dan meminta foto bersama.

"Terima kasih Pak Ganjar sudah datang menengok kami. Terima kasih pak," teriak warga.

Baca Juga:

Ganjar kemudian menyalami warga dan menjenguk ribuan pengungsi yang ada di tenda-tenda. Satu per satu tenda ia sambangi dan menyapa para pengungsi.

"Sudah makan atau belum bapak ibu?ada yang sakit tidak?," sapa Ganjar.

Empat kali gempa susulan terjadi saat Ganjar Pranowo dan para pengungsi berada di dalam tenda di Manggarai Timur, Flores, NTT.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI