Gempa Susulan Guncang Flores Saat Ganjar Bersama Pengungsi Manggarai Timur, Takbir!
jpnn.com, MANGGARAI - Politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo merasakan sendiri bagaimana paniknya warga NTT atas bencana gempa yang terjadi berulang sejak Sabtu lalu.
Gempa susulan dirasakan Ganjar saat mengunjungi pengungsian di Kampung Waso Desa Satar Kampas Kec Lambaleda Utara Manggarai Timur, Senin (17/8) malam.
Ganjar merasakan sendiri beberapa kali gempa. Ganjar tiba di lokasi pengungsian sekitar pukul 21.00 WITA.
Ganjar yang tiba bersama politikusPDIP lainnya yakni Tri Rismaharini dan lainnya langsung disambut ribuan pengungsi di lokasi.
Para pengungsi begitu antusias. Mereka berebut menyalami Ganjar dan meminta foto bersama.
"Terima kasih Pak Ganjar sudah datang menengok kami. Terima kasih pak," teriak warga.
Ganjar kemudian menyalami warga dan menjenguk ribuan pengungsi yang ada di tenda-tenda. Satu per satu tenda ia sambangi dan menyapa para pengungsi.
"Sudah makan atau belum bapak ibu?ada yang sakit tidak?," sapa Ganjar.
Empat kali gempa susulan terjadi saat Ganjar Pranowo dan para pengungsi berada di dalam tenda di Manggarai Timur, Flores, NTT.
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